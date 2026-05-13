Только три хоккеиста в истории КС имеют больший показатель передач за матч, чем Айкел

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли — 2026 с «Анахайм Дакс» записал на свой счёт две результативные передачи. Всего за свою карьеру 29-летний форвард отдал 47 передач в 51 матче плей-офф НХЛ.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Айкел имеет показатель в 0,92 передачи за игру в Кубке Стэнли. В истории плей-офф НХЛ только у трёх хоккеистов этот показатель больше — Уэйна Гретцки (1,25), Коннора Макдэвида (1,09) и Леона Драйзайтля (0,94). Отмечается, что в статистике учитывались хоккеисты, сыгравшие минимум 15 матчей.

В пятом матче 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги встречались «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс». Команды играли на стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США). Хозяева одержали победу в овертайме со счётом 3:2.