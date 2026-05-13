«Торонто» уволил Крэйга Берюбе с поста главного тренера команды

Пресс-служба «Торонто Мэйпл Лифс» сообщила об уходе главного тренера канадской команды Крэйга Берюбе.

«Крэйг — потрясающий тренер и лучший человек. Это решение скорее отражает организационные изменения и возможность начать всё заново, чем оценку Крэйга. Мы благодарны ему за лидерство, профессионализм и преданность организации «Торонто Мэйпл Лифс» и желаем Берюбе и его семье всего наилучшего в будущем», — заявил генеральный менеджер «Торонто» Джон Чайка.

Отмечается, что состав тренерского штаба определит следующий наставник клуба.

В текущем сезоне «Торонто Мэйпл Лифс» занял предпоследнее, 15-е место, в турнирной таблице Восточной конференции. Канадский клуб набрал 78 очков после 82 встреч.

