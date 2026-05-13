Денис Гурьянов подписал новый трёхлетний контракт с ЦСКА

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Денис Гурьянов подписал новый трёхлетний контракт с ЦСКА. В ближайшее время об этом объявят официально.

Напомним, 28-летний Гурьянов перешёл в ЦСКА летом 2024 года, подписав соглашение на два сезона. В нынешнем сезоне нападающий провёл за армейцев 56 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 22 очка (15 голов и 7 результативных передач), и принял участие в 10 играх плей-офф, записав на свой счёт семь баллов (6+1).

ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина проиграл омскому «Авангарду» со счётом 1-4. В регулярном сезоне армейцы заняли четвёртое место в таблице Запада.

