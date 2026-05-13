Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Крикунов: в совет ИИХФ надо было выдвинуть Романа Ротенберга

Крикунов: в совет ИИХФ надо было выдвинуть Романа Ротенберга
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил новость, что генеральный директор Федерации хоккея (ФХР) России Дмитрий Курбатов будет баллотироваться в совет Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«На мой взгляд, надо было выдвигать Романа Ротенберга. Но, видимо, наверху другое мнение. В любом случае Дмитрий Курбатов — хорошая кандидатура, он сможет отстоять интересы российского хоккея», — приводит слова Владимира Крикунова «РИА Новости Спорт».

Напомним, выборы в совет ИИХФ пройдут в октябре. С 2021 года членом совета ИИХФ от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.

Материалы по теме
Третьяк сообщил, что Дмитрий Курбатов будет баллотироваться в совет ИИХФ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android