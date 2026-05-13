Крикунов: в совет ИИХФ надо было выдвинуть Романа Ротенберга

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов оценил новость, что генеральный директор Федерации хоккея (ФХР) России Дмитрий Курбатов будет баллотироваться в совет Международной федерации хоккея (ИИХФ).

«На мой взгляд, надо было выдвигать Романа Ротенберга. Но, видимо, наверху другое мнение. В любом случае Дмитрий Курбатов — хорошая кандидатура, он сможет отстоять интересы российского хоккея», — приводит слова Владимира Крикунова «РИА Новости Спорт».

Напомним, выборы в совет ИИХФ пройдут в октябре. С 2021 года членом совета ИИХФ от России был специальный представитель ФХР по международным делам Павел Буре.