ХК ЦСКА объявил о продлении контракта с форвардом Денисом Гурьяновым

Нападающий Денис Гурьянов продлил контракт с ЦСКА на три года. Соглашение действует до конца сезона-2028/2029. Об этом сообщает пресс-служба армейского клуба. Напомним, ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Скорость, характер и нацеленность на ворота — продолжаем идти вместе к новым победам. Желаем Денису яркой игры, результативных матчей и больших успехов в составе армейцев!» — сказано в сообщении команды.

28-летний Гурьянов перешёл в ЦСКА летом 2024 года, подписав соглашение на два сезона. В нынешнем сезоне нападающий провёл за армейцев 56 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 22 очка (15 голов и семь результативных передач), принял участие в 10 играх плей-офф, записав на свой счёт семь очков (6+1).

