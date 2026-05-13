Роман Ротенберг рассказал, кто, по его мнению, выиграет Кубок Гагарина

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг заявил, что «Локомотив» станет победителем Кубка Гагарина в 2026 году. В первом матче финальной серии плей-офф КХЛ ярославский клуб дома обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:1.

— Кто победит в Кубке Гагарина?
— Команда, в которой больше всего игроков сборной России. Вы знаете, какой это клуб?

— Думаю, «Локомотив».
— Правильно.

— То есть для вас именно они — фавориты финала?
— Думаю, у «Локомотива» больше шансов, чем у «Ак Барса», — приводит слова Ротенберга Sport24.

Напомним, вторая игра серии состоится сегодня, 13 мая, в 19:00 мск.

