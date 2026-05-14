Никитин: ЦСКА — не случайный клуб для меня, возвращение — это осознанный выбор и решение

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о своём решении вернуться в армейский клуб после работы в «Локомотиве», с которым стал обладателем Кубка Гагарина в 2025 году.

— Можно сказать, что, вернувшись в ЦСКА, вы вернулись домой?

— Понятно, что ЦСКА — не случайный клуб для меня. Это осознанный выбор и решение. Очень большой клуб со своей историей, для меня огромная честь работать здесь, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина проиграл омскому «Авангарду» со счётом 1-4. В регулярном сезоне армейцы заняли четвёртое место в таблице Запада.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Никитиным читайте на «Чемпионате» сегодня, 14 мая, в 12:00 мск.