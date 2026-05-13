Ветеран СКА: Роман Ротенберг был бы отличным вариантом для «Трактора»

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал уход из «Трактора» главного тренера Евгения Корешкова и заявил, что экс-наставник армейского клуба Роман Ротенберг имел бы успех в работе с челябинской командой.

«Видимо, руководство «Трактора» проанализировало, как работал Бенуа Гру, поэтому решили остановиться на иностранном тренере. Корешков, наверное, не выполнил задачу, которая стояла перед клубом. Влияет и то, что иностранный тренер работает в «Локомотиве», который играет в финале. Работу проделал Ги Буше в «Авангарде». Это тренд. К тому же если сейчас посмотреть рынок, то практически нет тренеров в России для решения больших задач.

Считаю, назначение Романа Ротенберга в «Трактор» было бы отличным вариантом. Но ситуация складывается так, что приоритет отдают иностранцу. Если бы Роман вписался в какой-то хороший клуб, то смог бы дать результат», — цитирует Черкаса «Советский спорт».