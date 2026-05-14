Игорь Никитин оценил успехи клубной системы ЦСКА на различных уровнях

Игорь Никитин оценил успехи клубной системы ЦСКА на различных уровнях
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об успехах клубной системы армейского клуба на различных возрастных уровнях.

— Выстроенная клубная система ЦСКА традиционно славится своими кадрами и успехами. Этот сезон не стал исключением для хоккейной школы, которая выиграла общешкольный зачёт первенства города Москвы. Армейцы обошли такие школы, как «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Следите ли вы за результатами школы, что можете сказать об уровне армейских воспитанников?
— Естественно, мы следим, знаем об успехах ребят и их высоком уровне, всё это в доступе. Задача, чтобы работал лифт: детская школа, молодёжная команда, «Звезда» в ВХЛ, а затем ЦСКА. Должна получиться равномерная цепочка, без провалов, с высоким потенциалом и уровнем игры.

— Армейцы проявили себя и на федеральном уровне, 2009 год — будущие красноармейцы — триумфально завершили своё вступление на детском уровне, выиграв первенство России шестой год подряд в своём возрасте. Вы как тренер уделяете много внимания молодым игрокам, раскрываете и даёте им шанс играть на уровне КХЛ. Ждёте новую молодую кровь в новом сезоне?
— У нас уже в конце мая будут сборы, в рамках которых мы посмотрим на ребят, свободных от выступления за сборные и на различных первенствах. Мы бы и сейчас на них посмотрели, но они физически заняты на турнирах. Прекрасно понимаем, что есть ребята, которые имеют хороший потенциал, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

