Игорь Никитин оценил успехи клубной системы ЦСКА на различных уровнях

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался об успехах клубной системы армейского клуба на различных возрастных уровнях.

— Выстроенная клубная система ЦСКА традиционно славится своими кадрами и успехами. Этот сезон не стал исключением для хоккейной школы, которая выиграла общешкольный зачёт первенства города Москвы. Армейцы обошли такие школы, как «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Следите ли вы за результатами школы, что можете сказать об уровне армейских воспитанников?

— Естественно, мы следим, знаем об успехах ребят и их высоком уровне, всё это в доступе. Задача, чтобы работал лифт: детская школа, молодёжная команда, «Звезда» в ВХЛ, а затем ЦСКА. Должна получиться равномерная цепочка, без провалов, с высоким потенциалом и уровнем игры.

— Армейцы проявили себя и на федеральном уровне, 2009 год — будущие красноармейцы — триумфально завершили своё вступление на детском уровне, выиграв первенство России шестой год подряд в своём возрасте. Вы как тренер уделяете много внимания молодым игрокам, раскрываете и даёте им шанс играть на уровне КХЛ. Ждёте новую молодую кровь в новом сезоне?

— У нас уже в конце мая будут сборы, в рамках которых мы посмотрим на ребят, свободных от выступления за сборные и на различных первенствах. Мы бы и сейчас на них посмотрели, но они физически заняты на турнирах. Прекрасно понимаем, что есть ребята, которые имеют хороший потенциал, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.