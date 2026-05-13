Александр Овечкин во время ожидания перелёта в Москву сыграл с сыном Ильёй в карты

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин во время ожидания перелёта в Москву сыграл с сыном Ильёй в карты. Об этом сообщила супруга Овечкина Анастасия на своей странице в социальной сети.

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026. У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб во встречах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).

Напомним, ранее официальный канал медиакоманды Александра Овечкина сообщил о прилёте российского капитана столичного клуба в Москву.