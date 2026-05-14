Игорь Никитин: ЦСКА пока не дорос до уровня решения больших задач

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о причинах поражения в серии Кубка Гагарина — 2026 с «Авангардом» (1-4).

— Чего всё-таки не хватило ЦСКА в серии с «Авангардом» в этом году?

— В плей-офф в матчах с топовыми командами какой-то один компонент не может стать решающим. Мы в целом пока не доросли до уровня решения больших задач. Сезон показал, что было много проблем. Попали на соперника, который свои шишки уже набил, а мы проходили процесс обучения на практике. Всё важно: физическое состояние, мастерство, стрессоустойчивость. Порой можно с радости промахнуться, а уставшим взять и решить эпизод. Нам не хватило баланса. Это процесс, который не проскакивает быстро. Мы будем стремиться становиться лучше, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.