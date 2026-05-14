Игорь Никитин ответил на вопрос, будут ли изменения в тренерском штабе ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, что в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги в тренерском штабе армейского клуба изменений практически не будет.

— Ваш тренерский штаб на следующий сезон полностью сохранится, никаких изменений ждать не стоит?

— Принципиально ничего не поменяется, будут небольшие корректировки, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, ЦСКА во втором раунде Кубка Гагарина — 2026 проиграл омскому «Авангарду» со счётом 1-4. В регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги армейцы заняли четвёртое место в таблице Запада.