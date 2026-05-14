Главный тренер ЦСКА Никитин высказался об игре Александра Радулова в Кубке Гагарина — 2026

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал ход розыгрыша Кубка Гагарина — 2026 и высказался об игре нападающего «Локомотива» Александра Радулова.

— Следите за финальной серий Кубка Гагарина и за «Локомотивом», который вы собственноручно строили в прошлые годы?

— Конечно, мы все серии с полуфиналов смотрим. Много интересного и в КХЛ, и в НХЛ. Классного хоккея сейчас хватает.

— Многие восхищаются формой Александра Радулова, которому в июле этого года исполнится 40 лет. Вас она не удивляет?

— Внутренняя энергия и стержень дают ему шансы постоянно улучшать самого себя. Вокруг него сильная команда, классные партнёры, высокие задачи. Да и раздражитель в финале такой, что лучше не придумаешь, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.