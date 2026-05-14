Игорь Никитин: нет такого, что если ты легионер, то непременно должен прыгать выше головы

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал о своём отношении к игре легионеров в российских клубах.

— Согласны, что легионеры в КХЛ должны проявлять себя ярче и сильнее?
— Знаете, я смотрю на это немножко иначе. Нет такого, что если ты легионер, то непременно должен прыгать выше головы. В командах, в которых я тренировал, иностранцы всегда были частью коллектива. Они не находились в каких-то привилегированных условиях, к ним не было какого-то особого отношения. Они такие, как все. Поэтому и требований завышенных тоже не было, неважно, кто ты: канадец, американец или словак.

— Логично.
— Для меня всегда легионеры — это часть команды, за которую они играют. Когда мы берём иностранца, то прекрасно понимаем, для чего и зачем. Да, происходят ошибки, без этого невозможно. Но мы видим потенциал хоккеистов и знаем, чего от них ждать. Зачастую завышенные ожидания приводят к большим проблемам, чем понимание того, как человек реально должен и может помочь команде. Иногда человек средней игрой и своими действиями приносит больше пользы тем, что просто дополняет игру всей команды. А найти легионера, который будет определять эту самую игру, сейчас очень сложно. Это штучный товар, таких совсем мало, — сказал Никитин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Никитиным читайте на «Чемпионате»:
«Контуры этого ЦСКА мы уже видим». Откровенный разговор с Никитиным
