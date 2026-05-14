«Предприниматель» — чемпион золотого плей-офф Лиги «Трудовые Резервы» в дивизионе «Юпитер»

Хоккейный клуб «Предприниматель» завоевал чемпионство в любительской Лиге «Трудовые Резервы» в дивизионе «Юпитер» по итогам сезона-2025/2026.

В этом сезоне «Предприниматель» был представлен сразу тремя составами – «ХКП ПРО», «ХКП» и «ХКП1», которые выступали в дивизионах «Юпитер», «Тритон» и «Арктур».

Чемпионский состав «ХКП ПРО» был сформирован в межсезонье 2025 года. В регулярном чемпионате команда заняла второе место из восьми участников дивизиона. В финальном матче золотого плей-офф, который прошёл в ДС «Большой» в Сочи, «ХКП ПРО» под руководством тренера Александра Ткачёва обыграл ХК «ГРОМ» со счётом 5:2.

Состав «ХКП» во главе с тренером Семёном Кокуёвым выступил в серебряном плей-офф в Москве, но не сумел добраться до медалей. «ХКП1», с которым работал тренер Дамир Билялов, стал бронзовым призёром серебряного плей-офф. Помощником тренера в составах «ХКП» и «ХКП1» был Илья Склянов.

Основатель ХК «Предприниматель» – Вячеслав Варяников. Сооснователи клуба – Андрей Ниценко и Игорь Шлёнский. Клуб ставит перед собой задачу развивать хоккейное сообщество предпринимателей, популяризировать любительский хоккей, поддерживать молодых игроков и создавать команду, за которую смогут болеть предприниматели по всей стране.

В клубе представлены игроки разного уровня подготовки: от начинающих любителей до выпускников спортивных школ и бывших профессионалов. Сегодня в структуре организации более 100 участников. Команды проводят по три-четыре тренировки в неделю продолжительностью от 45 до 90 минут.