Дементьев рассказал, кого считает главным претендентом на получение приза «Золотая клюшка»

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил претендентов на приз «Золотая клюшка» по итогам регулярного сезона КХЛ. Ранее лига номинировала нападающих «Металлурга» и минского «Динамо» Владимира Ткачёва и Сэма Энаса, а также защитника «Авангарда» Дамира Шарипзянова.

«Кто должен забрать награду? Шарипзянов. Защитники редко попадают в эту номинацию. Его рекордное достижение обязательно должно быть отмечено данной наградой. Это обязательно», — приводит слова Дементьева Vprognoze.

Ранее претендентов на приз «Золотая клюшка» по итогам регулярного сезона КХЛ оценил бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

