Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» выигрывает у «Локомотива» после первого периода в матче финала Кубка Гагарина

«Ак Барс» выигрывает у «Локомотива» после первого периода в матче финала Кубка Гагарина
Комментарии

В эти минуты в Ярославле проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимает казанский «Ак Барс». После первого периода гости выигрывают со счётом 2:0. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Карпухин (Барабанов, Галимов) – 07:39 (5x5)     0:2 Миллер (Галимов, Барабанов) – 16:27 (5x5)    

На восьмой минуте первого периода защитник «Ак Барса» Илья Карпухин открыл счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 17-й минуте периода Митчелл Миллер удвоил преимущество казанского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* если потребуется.

Календарь плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ
Видео
Безжалостный «Локомотив»! Прихлопнул «Ак Барс» дуплетом за 46 секунд и повёл в финале КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android