«Ак Барс» выигрывает у «Локомотива» после первого периода в матче финала Кубка Гагарина

В эти минуты в Ярославле проходит второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимает казанский «Ак Барс». После первого периода гости выигрывают со счётом 2:0. Счёт в серии — 1-0 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На восьмой минуте первого периода защитник «Ак Барса» Илья Карпухин открыл счёт во встрече.

На 17-й минуте периода Митчелл Миллер удвоил преимущество казанского клуба.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19*, 21*, 23* мая.

* если потребуется.