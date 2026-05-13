«Югра» вышла в финал плей-офф ВХЛ, победив «Нефтяник» в серии со счётом 4-3
Сегодня, 13 мая, прошёл решающий матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. В Ханты-Мансийске местная «Югра» принимала «Нефтяник» из Альметьевска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Olimpbet ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 7-й матч
13 мая 2026, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
2 : 1
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Гарайшин (Марушев) – 18:52 (5x5) 1:1 Удот (Фаттахов) – 36:33 (5x5) 2:1 Рассейкин (Макеев, Подкорытов) – 46:35 (5x5)
В составе победителей шайбы забросили Артём Удот и Максим Рассейкин. У гостей единственный гол на счету Ислама Гарайшина.
Таким образом, «Югра» выиграла полуфинальную серию со счётом 4-3. Отметим, что «Нефтяник» отыгрался со счёта 0-3 в серии.
В финале Кубка Чемпиона России «Югра» встретится с «Химиком» из Воскресенска. Первая игра финала состоится в Ханты-Мансийске в ближайшую субботу, 16 мая.
