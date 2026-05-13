«Югра» вышла в финал плей-офф ВХЛ, победив «Нефтяник» в серии со счётом 4-3

Сегодня, 13 мая, прошёл решающий матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. В Ханты-Мансийске местная «Югра» принимала «Нефтяник» из Альметьевска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей шайбы забросили Артём Удот и Максим Рассейкин. У гостей единственный гол на счету Ислама Гарайшина.

Таким образом, «Югра» выиграла полуфинальную серию со счётом 4-3. Отметим, что «Нефтяник» отыгрался со счёта 0-3 в серии.

В финале Кубка Чемпиона России «Югра» встретится с «Химиком» из Воскресенска. Первая игра финала состоится в Ханты-Мансийске в ближайшую субботу, 16 мая.