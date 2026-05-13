Бывший нападающий клубов КХЛ и НХЛ Марио Кемпе завершил карьеру в возрасте 37 лет
Бывший форвард клубов КХЛ и НХЛ Марио Кемпе завершил карьеру в возрасте 37 лет. Об этом сообщает NHL Alumni на своей странице в социальной сети Х.

В Континентальной хоккейной лиге нападающий играл за «Витязь», ЦСКА и минское «Динамо». В КХЛ Марио Кемпе провёл 279 матчей, в которых забросил 62 шайбы и отдал 82 результативные передачи с показателем полезности «+16».

В рамках Национальной хоккейной лиги Кемпе выступал за «Аризону Койотс». В 70 матчах Марио набрал 13 (6+7) очков.

В составе национальной команды Швеции Кемпе завоевал серебряную медаль на молодёжном чемпионате мира 2008 года. Дважды он принимал участие в чемпионатах мира по хоккею.

