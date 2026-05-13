Черкас: приход Гордона в «Трактор» — это нонсенс. Не понимаю, зачем такие назначения

Бывший тренер СКА Сергей Черкас прокомментировал назначение американского специалиста Скотта Гордона на пост наставника «Трактора».

«Приход Гордона в «Трактор» — это нонсенс. Не очень понимаю, зачем такие назначения. Если брали Боба Хартли, то все знали его послужной список. Он хорошо работал, что-то выигрывал. Но эта ситуация не очень понятна. Надо спросить у генерального менеджера «Трактора», по каким критериям берут Гордона. Пока трудно сказать, что получится, потому что надо посмотреть, как будет играть коллектив. Но пока маловато надежд, что команда возродится», — цитирует Черкаса «Советский спорт».

