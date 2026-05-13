Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Айлендерс» Шефер стал обладателем «Колдер Трофи», обойдя Демидова

Защитник «Айлендерс» Шефер стал обладателем «Колдер Трофи», обойдя Демидова
Комментарии

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Шефер стал лидером среди всех новичков по среднему игровому времени на льду (24:41), разделил первое место по забитым голам (23) и был третьим по набранным очкам (59), сыграв во всех 82 играх. Ранее Шефер установил рекорд лиги по количеству очков, набранных 18-летним защитником, повторил рекорд НХЛ по количеству голов, забитых защитником-новичком за один сезон.

Напомним, Шефер был одним из трёх финалистов «Колдер Трофи», наряду с нападающими Иваном Демидовым («Монреаль Канадиенс») и Беккетом Сеннеке («Анахайм Дакс»).

Материалы по теме
Мэттью Шефер побил рекорд НХЛ по очкам за сезон среди 18-летних защитников
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android