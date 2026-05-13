Защитник «Айлендерс» Шефер стал обладателем «Колдер Трофи», обойдя Демидова

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал обладателем «Колдер Трофи» — приза лучшему новичку сезона в Национальной хоккейной лиге. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В текущем сезоне Шефер стал лидером среди всех новичков по среднему игровому времени на льду (24:41), разделил первое место по забитым голам (23) и был третьим по набранным очкам (59), сыграв во всех 82 играх. Ранее Шефер установил рекорд лиги по количеству очков, набранных 18-летним защитником, повторил рекорд НХЛ по количеству голов, забитых защитником-новичком за один сезон.

Напомним, Шефер был одним из трёх финалистов «Колдер Трофи», наряду с нападающими Иваном Демидовым («Монреаль Канадиенс») и Беккетом Сеннеке («Анахайм Дакс»).