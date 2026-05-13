Шефер получил 198 из 198 первых мест в голосовании за «Колдер Трофи», Демидов стал вторым

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер стал обладателем «Колдер Трофи». Игрока обороны поставили на первое место все 198 выборщиков. Об этом сообщает журналист Грег Вышински на своей странице в социальной сети Х.

Шефер получил 1980 очков из 1980 возможных. Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов занял второе место, набрав 1158 очков (120 вторых мест, 48 третьих мест, 25 четвёртых мест и три пятых места).

В текущем сезоне Шефер стал лидером среди всех новичков по среднему игровому времени на льду (24:41), разделил первое место по забитым голам (23) и был третьим по набранным очкам (59), сыграв во всех 82 играх. Ранее Шефер установил рекорд лиги по количеству очков, набранных 18-летним защитником, повторил рекорд НХЛ по количеству голов, забитых защитником-новичком за один сезон.