«Ак Барс» сравнял счёт в финале Кубка Гагарина, победив в гостях «Локомотив»

Сегодня, 13 мая, в Ярославле завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 5:1. Таким образом, счёт в серии стал равным — 1-1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте первого периода защитник «Ак Барса» Илья Карпухин открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Митчелл Миллер удвоил преимущество казанского клуба. В концовке второго периода «Ак Барс» получил большинство, которое реализовал Нэйтан Тодд, забросив с близкой дистанции. На 11-й минуте третьего периода Митчелл Миллер довёл счёт до крупного. На 15-й минуте периода Георгий Иванов забросил шайбу в составе «Локомотива». В конце матча Митчелл Миллер установил окончательный счёт во встрече, оформив хет-трик.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется.