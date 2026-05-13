«Ак Барс» сравнял счёт в финале Кубка Гагарина, победив в гостях «Локомотив»

Сегодня, 13 мая, в Ярославле завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 5:1. Таким образом, счёт в серии стал равным — 1-1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На восьмой минуте первого периода защитник «Ак Барса» Илья Карпухин открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Митчелл Миллер удвоил преимущество казанского клуба. В концовке второго периода «Ак Барс» получил большинство, которое реализовал Нэйтан Тодд, забросив с близкой дистанции. На 11-й минуте третьего периода Митчелл Миллер довёл счёт до крупного. На 15-й минуте периода Георгий Иванов забросил шайбу в составе «Локомотива». В конце матча Митчелл Миллер установил окончательный счёт во встрече, оформив хет-трик.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.
* если потребуется.
- 13 мая 2026
-
21:35
-
21:22
-
21:11
-
21:02
-
20:47
-
20:26
-
20:06
-
19:44
-
19:34
-
19:19
-
19:00
-
18:44
-
18:20
-
18:02
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:01
-
16:51
-
16:44
-
16:25
-
16:17
-
16:00
-
15:52
-
15:31
-
15:27
-
15:06
-
14:45
-
14:07
-
13:58
-
13:21
-
12:57
-
12:28
-
11:59
-
11:33