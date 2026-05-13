Локомотив – Ак Барс, результат второго матча 13 мая 2026 года, счет 1:5, плей-офф КХЛ 2025-2026 (финал, Кубок Гагарина)

«Ак Барс» сравнял счёт в финале Кубка Гагарина, победив в гостях «Локомотив»
Комментарии

Сегодня, 13 мая, в Ярославле завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 5:1. Таким образом, счёт в серии стал равным — 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Карпухин (Барабанов, Галимов) – 07:39 (5x5)     0:2 Миллер (Галимов, Барабанов) – 16:27 (5x5)     0:3 Тодд (Сафонов, Миллер) – 38:08 (5x4)     0:4 Миллер – 50:55 (5x4)     1:4 Иванов (Каюмов, Черепанов) – 54:37 (5x5)     1:5 Миллер – 59:29 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На восьмой минуте первого периода защитник «Ак Барса» Илья Карпухин открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Митчелл Миллер удвоил преимущество казанского клуба. В концовке второго периода «Ак Барс» получил большинство, которое реализовал Нэйтан Тодд, забросив с близкой дистанции. На 11-й минуте третьего периода Митчелл Миллер довёл счёт до крупного. На 15-й минуте периода Георгий Иванов забросил шайбу в составе «Локомотива». В конце матча Митчелл Миллер установил окончательный счёт во встрече, оформив хет-трик.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется.

Календарь Кубка Гагарина - 2026
Сетка Кубка Гагарина - 2026
