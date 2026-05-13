Хоккей Новости

Миллер стал первым защитником в истории КХЛ, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер оформил хет-трик во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (5:1, 1-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Карпухин (Барабанов, Галимов) – 07:39 (5x5)     0:2 Миллер (Галимов, Барабанов) – 16:27 (5x5)     0:3 Тодд (Сафонов, Миллер) – 38:08 (5x4)     0:4 Миллер – 50:55 (5x4)     1:4 Иванов (Каюмов, Черепанов) – 54:37 (5x5)     1:5 Миллер – 59:29 (en)    

Миллер стал первым защитником в истории КХЛ, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина. В истории плей-офф КХЛ было два хет-трика от защитников, но не в финале: Даниэль Чернквист в 2011 году, выступая за «Локомотив», забросил три шайбы в ворота рижского «Динамо» (8:4) (1/2 финала конференции), и Андрей Сергеев, выступая за московское «Динамо», забросил трижды в ворота «Северстали» (5:2) в 2021 году (1/4 финала конференции).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

