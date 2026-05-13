Миллер стал первым защитником в истории КХЛ, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер оформил хет-трик во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (5:1, 1-1).

Миллер стал первым защитником в истории КХЛ, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина. В истории плей-офф КХЛ было два хет-трика от защитников, но не в финале: Даниэль Чернквист в 2011 году, выступая за «Локомотив», забросил три шайбы в ворота рижского «Динамо» (8:4) (1/2 финала конференции), и Андрей Сергеев, выступая за московское «Динамо», забросил трижды в ворота «Северстали» (5:2) в 2021 году (1/4 финала конференции).

