Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яшкин бросил по воротам «Локомотива» после свистка и спровоцировал массовую потасовку

Яшкин бросил по воротам «Локомотива» после свистка и спровоцировал массовую потасовку
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в третьем периоде матча финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» нанёс бросок по воротам Даниила Исаева после свистка арбитра. Сразу после этого хоккеисты устроили массовую потасовку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Яшкин по итогам эпизода получил две минуты штрафа за подножку, а также 10 минут дисциплинарного штрафа. Форвард «Локомотива» Егор Сурин принял участие в массовой стычке и был удалён на две минуты за грубость.

Сегодня, 13 мая, в Ярославле завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 5:1. Таким образом, счёт в серии стал равным — 1-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Карпухин (Барабанов, Галимов) – 07:39 (5x5)     0:2 Миллер (Галимов, Барабанов) – 16:27 (5x5)     0:3 Тодд (Сафонов, Миллер) – 38:08 (5x4)     0:4 Миллер – 50:55 (5x4)     1:4 Иванов (Каюмов, Черепанов) – 54:37 (5x5)     1:5 Миллер – 59:29 (en)    
Материалы по теме
Видео
Миллер стал первым защитником в истории КХЛ, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android