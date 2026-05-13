Яшкин бросил по воротам «Локомотива» после свистка и спровоцировал массовую потасовку

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин в третьем периоде матча финальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» нанёс бросок по воротам Даниила Исаева после свистка арбитра. Сразу после этого хоккеисты устроили массовую потасовку.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Яшкин по итогам эпизода получил две минуты штрафа за подножку, а также 10 минут дисциплинарного штрафа. Форвард «Локомотива» Егор Сурин принял участие в массовой стычке и был удалён на две минуты за грубость.

Сегодня, 13 мая, в Ярославле завершился второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором местный «Локомотив» принимал казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали гости со счётом 5:1. Таким образом, счёт в серии стал равным — 1-1.