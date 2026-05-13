Анвар Гатиятулин оценил крупную победу «Ак Барса» над «Локомотивом» в Ярославле

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о крупной победе над «Локомотивом» (5:1, 1-1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026.

«Прежде всего отмечу, как хорошо мы подготовились, добавили в концентрации, нацеленности на ворота, контроле шайбы. Хорошая командная победа.

Отмечу всю команду, ребята понимают на какой стадии мы находимся и какие компоненты играют решающую роль.

Самоотверженность — как один из примеров, как мы проявляем характер», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется.