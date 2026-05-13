Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» во втором матче финала Кубка Гагарина
Поделиться
Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:5, 1-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Карпухин (Барабанов, Галимов) – 07:39 (5x5) 0:2 Миллер (Галимов, Барабанов) – 16:27 (5x5) 0:3 Тодд (Сафонов, Миллер) – 38:08 (5x4) 0:4 Миллер – 50:55 (5x4) 1:4 Иванов (Каюмов, Черепанов) – 54:37 (5x5) 1:5 Миллер – 59:29 (en)
– Всё просто – мы получили что заслужили. Плохо начали первый период, было нарушение численного состава. Недостаток фокуса и коммуникации. Мы выкопали себе яму, но мы пытались вылезти. Поздравляю Казань, они были лучше.
– Как относитесь к стычкам?
– Не думаю, что это повлияло на игру, к тому моменту она была закончена. В плей-офф так происходит, команды хотят завоевать территорию, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.
* если потребуется.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 мая 2026
-
22:44
-
22:20
-
21:59
-
21:57
-
21:54
-
21:51
-
21:49
-
21:35
-
21:22
-
21:11
-
21:02
-
20:47
-
20:26
-
20:06
-
19:44
-
19:34
-
19:19
-
19:00
-
18:44
-
18:20
-
18:02
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:01
-
16:51
-
16:44
-
16:25
-
16:17
-
16:00
-
15:52
-
15:31
-
15:27
-
15:06
-
14:45