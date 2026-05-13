Хартли прокомментировал поражение «Локомотива» во втором матче финала Кубка Гагарина

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:5, 1-1).

– Всё просто – мы получили что заслужили. Плохо начали первый период, было нарушение численного состава. Недостаток фокуса и коммуникации. Мы выкопали себе яму, но мы пытались вылезти. Поздравляю Казань, они были лучше.

– Как относитесь к стычкам?

– Не думаю, что это повлияло на игру, к тому моменту она была закончена. В плей-офф так происходит, команды хотят завоевать территорию, – передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется.