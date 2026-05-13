Главный тренер «Ак Барса» Гатиятулин ответил на вопрос о возможных изменениях в составе

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после крупной победы над «Локомотивом» (5:1, 1-1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 ответил на вопрос о возможных изменениях в составе команды.

«Развести Карпухина и Миллера? Эмоциональных решений мы не принимаем, приняли решение идти этим составом, разобрали, в чём можем прибавить.

Я не раз говорил, что всегда будут отрезки и у нас с преимуществом, и у соперника. Это часть игры», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Плей-офф проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется.