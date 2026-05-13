«Ничего выходящего за рамки не было». Гатиятулин — об эмоциях в финале Кубка Гагарина

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин после крупной победы над «Локомотивом» (5:1, 1-1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 высказался об эмоциях хоккеистов.

«Мы всегда фокус держим на своей игре, отмечаем свои моменты, где эмоции нужно направлять в нужное русло, понимаем, что это финал, эмоции перехлёстывают, но ничего выходящего за рамки не было», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Напомним, плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходит с 23 марта по 23 мая 2026 года. Следующие матчи серии состоятся 15, 17, 19, 21*, 23* мая.

* если потребуется.