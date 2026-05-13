Овечкин заказал грузовой фургон для перевозки багажа после прилёта в Москву

Российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину понадобился грузовой фургон для перевозки багажа после прилёта в Москву. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, нападающий привёз с собой несколько десятков хоккейных клюшек и чемоданов, из-за чего для транспортировки вещей потребовался отдельный автомобиль. Самолёт с Овечкиным и его семьёй прибыл в московский аэропорт Внуково из Стамбула. Дорога спортсмена заняла почти сутки.

Соглашение 40‑летнего россиянина с «Вашингтоном» истекает по окончании сезона‑2025/2026. У Овечкина 929 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, он является рекордсменом лиги по этому показателю. На счету россиянина 1006 шайб во встречах НХЛ с учётом плей‑офф, рекорд принадлежит канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов).