Форвард «Ак Барса» Яшкин: впервые вижу три гола от защитника в финале Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал итоги второго матча финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (5:1, 1-1).

– Можно сказать, что вы сегодня отзеркалили первый матч финала?

– Не сказал бы, неплохо играли в прошлом матче в первом периоде и во втором. Потом соперник уже использовал свои моменты, тяжело было из этого выбираться. Нельзя сказать, что мы отзеркалили матч, просто получше сыграли и забили свои моменты.

– Вы сегодня первые забили. Насколько сложно было держать преимущество весь матч?

– Всегда приятно забивать первыми, тем более в финале. Думаю, это важно психологически.

– Стычки и провокации больше на пользу Ярославлю шли в третьем периоде?

– Думаю, это их инициатива была. Посмотрим, кому на пользу пойдёт.

– После свистка намерено бросили, чтобы раскачать соперника?

– Нет, конечно, я вообще не слышал этот свисток. Пытался просто забить, понятно, что вратаря защищают. Вопросов нет.

– У Митчелла Миллера сегодня 4 (3+1) результативных очка. Можно сказать, что это игра уровня НХЛ у вашего партнёра?

– Думаю, весь год доказывает, что он уровня НХЛ. Желаю ему туда попасть, но хорошо, что он у нас в команде. Три гола от защитника в финале, если не ошибаюсь, не было никогда, — цитирует Яшкина сайт «Ак Барса».