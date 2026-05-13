Форвард «Ак Барса» Яшкин: впервые вижу три гола от защитника в финале Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин прокомментировал итоги второго матча финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (5:1, 1-1).
– Можно сказать, что вы сегодня отзеркалили первый матч финала?
– Не сказал бы, неплохо играли в прошлом матче в первом периоде и во втором. Потом соперник уже использовал свои моменты, тяжело было из этого выбираться. Нельзя сказать, что мы отзеркалили матч, просто получше сыграли и забили свои моменты.
– Вы сегодня первые забили. Насколько сложно было держать преимущество весь матч?
– Всегда приятно забивать первыми, тем более в финале. Думаю, это важно психологически.
– Стычки и провокации больше на пользу Ярославлю шли в третьем периоде?
– Думаю, это их инициатива была. Посмотрим, кому на пользу пойдёт.
– После свистка намерено бросили, чтобы раскачать соперника?
– Нет, конечно, я вообще не слышал этот свисток. Пытался просто забить, понятно, что вратаря защищают. Вопросов нет.
– У Митчелла Миллера сегодня 4 (3+1) результативных очка. Можно сказать, что это игра уровня НХЛ у вашего партнёра?
– Думаю, весь год доказывает, что он уровня НХЛ. Желаю ему туда попасть, но хорошо, что он у нас в команде. Три гола от защитника в финале, если не ошибаюсь, не было никогда, — цитирует Яшкина сайт «Ак Барса».