«Локомотиву» преподали хороший урок, всю игру стояли». Иванов — об 1:5 с «Ак Барсом»

Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о крупном поражении во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:5, 1-1).

«Вышли неготовыми с первых смен, хотя много об этом говорили. Нам преподали хороший урок. В первую очередь мы должны концентрироваться на своей игре. Стычки – часть игры, должны концентрироваться на своей игре. Нужно не тратить эмоции. Мы должны начать кататься. Сегодня всю игру стояли. Каждый из нас допустил мысль, что сегодня будет лёгкая игра. Нас за это начали наказывать. Когда пытались вернуться в игру, появился брак и неуверенность. Всё дело в наших головах. Готовимся к следующей игре», — цитирует Иванова сайт КХЛ.