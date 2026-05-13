«Локомотиву» преподали хороший урок, всю игру стояли». Иванов — об 1:5 с «Ак Барсом»
Поделиться
Нападающий «Локомотива» Георгий Иванов высказался о крупном поражении во втором матче финальной серии Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (1:5, 1-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Карпухин (Барабанов, Галимов) – 07:39 (5x5) 0:2 Миллер (Галимов, Барабанов) – 16:27 (5x5) 0:3 Тодд (Сафонов, Миллер) – 38:08 (5x4) 0:4 Миллер – 50:55 (5x4) 1:4 Иванов (Каюмов, Черепанов) – 54:37 (5x5) 1:5 Миллер – 59:29 (en)
«Вышли неготовыми с первых смен, хотя много об этом говорили. Нам преподали хороший урок. В первую очередь мы должны концентрироваться на своей игре. Стычки – часть игры, должны концентрироваться на своей игре. Нужно не тратить эмоции. Мы должны начать кататься. Сегодня всю игру стояли. Каждый из нас допустил мысль, что сегодня будет лёгкая игра. Нас за это начали наказывать. Когда пытались вернуться в игру, появился брак и неуверенность. Всё дело в наших головах. Готовимся к следующей игре», — цитирует Иванова сайт КХЛ.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 мая 2026
-
23:14
-
23:00
-
22:44
-
22:20
-
21:59
-
21:57
-
21:54
-
21:51
-
21:49
-
21:35
-
21:22
-
21:11
-
21:02
-
20:47
-
20:26
-
20:06
-
19:44
-
19:34
-
19:19
-
19:00
-
18:44
-
18:20
-
18:02
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:01
-
16:51
-
16:44
-
16:25
-
16:17
-
16:00
-
15:52
-
15:31
-
15:27