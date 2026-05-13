Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о своём хет-трике в финале Кубка Гагарина

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями от второго матча финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (5:1, 1-1), где он оформил хет-трик.

– Второй ваш хет-трик в сезоне. Что думаете об этом?

– Это случилось только благодаря команде. После первого матча нам было важно сравнять серию, забрать тут игру перед поездкой домой. Надеюсь, что и там будет две победы.

– Можно сказать, что сегодня был лучший матч «Ак Барса» в этом плей-офф?

– Каждая игра отличается. Играли всей командой сегодня. И нападение, и защита, одно удовольствие было на это смотреть.

– Какие выводы сделала команда после первого матча?

– Первые три серии мы играли отлично, а вот «Локомотив» – чуть другая команда. Они не прощают ошибок, поэтому нам нельзя отходить от своего плана, где-то сыграть построже или попроще. Нужно побеждать, — цитирует Миллера сайт «Ак Барса».