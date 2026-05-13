Хоккей Новости

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер высказался о своём хет-трике в финале Кубка Гагарина
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями от второго матча финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (5:1, 1-1), где он оформил хет-трик.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Карпухин (Барабанов, Галимов) – 07:39 (5x5)     0:2 Миллер (Галимов, Барабанов) – 16:27 (5x5)     0:3 Тодд (Сафонов, Миллер) – 38:08 (5x4)     0:4 Миллер – 50:55 (5x4)     1:4 Иванов (Каюмов, Черепанов) – 54:37 (5x5)     1:5 Миллер – 59:29 (en)    

– Второй ваш хет-трик в сезоне. Что думаете об этом?
– Это случилось только благодаря команде. После первого матча нам было важно сравнять серию, забрать тут игру перед поездкой домой. Надеюсь, что и там будет две победы.

– Можно сказать, что сегодня был лучший матч «Ак Барса» в этом плей-офф?
– Каждая игра отличается. Играли всей командой сегодня. И нападение, и защита, одно удовольствие было на это смотреть.

– Какие выводы сделала команда после первого матча?
– Первые три серии мы играли отлично, а вот «Локомотив» – чуть другая команда. Они не прощают ошибок, поэтому нам нельзя отходить от своего плана, где-то сыграть построже или попроще. Нужно побеждать, — цитирует Миллера сайт «Ак Барса».

Миллер стал первым защитником в истории КХЛ, кто оформил хет-трик в финале Кубка Гагарина
