Шефер — о «Колдер Трофи»: Демидов и Сеннеке — великолепные игроки, любой заслуживал победы

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Мэттью Шефер прокомментировал завоевание «Колдер Трофи» – приза лучшему новичку сезона в НХЛ.

«Для меня огромная честь видеть на этом трофее столько великих имён. Это настоящая мечта. Конечно, и Демидов, и Сеннеке – великолепные игроки, они тоже могли выиграть эту награду. Думаю, любой из нас заслуживал победы, потому что все мы провели отличный сезон. Они тоже сделали очень многое для лиги. Для меня большая честь и привилегия держать этот трофей», – приводит слова Шефера сайт НХЛ.

Напомним, Шефер получил 1980 очков из 1980 возможных. Игрока обороны поставили на первое место все 198 выборщиков.