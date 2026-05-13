Результат матча 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 13 мая 2026 года

Сегодня, 13 мая, состоялся один матч 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

«Югра» — «Нефтяник» — 2:1.

Пары 1/2 финала:

1. «Металлург» Новокузнецк — «Химик» Воскресенск, счёт в серии — 2-4.

2. «Югра» Ханты-Мансийск — «Нефтяник» Альметьевск, счёт в серии — 4-3.

Все стадии плей-офф проводятся до четырёх побед в каждой серии.

В сезоне-2024/2025 Всероссийской хоккейной лиги обладателем Кубка чемпиона России стало нижегородское «Торпедо-Горький». В финальной серии команда оказалась сильнее воскресенского «Химика» — 4-2.