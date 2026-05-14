Радулову предлагали брать Казань, Сурин сцепился с Тоддом. Фото победы «Ак Барса»

13 мая в Ярославле на стадионе «Арена-2000» состоялся второй матч финальной серии Кубка Гагарина — 2026, в котором «Локомотив» принимал «Ак Барс». Победу одержали гости — 5:1. Счёт в серии до четырёх побед стал равным — 1-1.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — «Ак Барс» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

К 55-й минуте встречи счёт был 4:0 в пользу «Ак Барса», затем Георгий Иванов отыграл одну шайбу. В концовке Митчелл Миллер установил окончательный счёт, забив в пустые ворота и оформив хет-трик в матче. Также в составе «Ак Барса» отличились Илья Карпухин и Нэйтан Тодд.

Следующие матчи финальной серии состоятся 15 и 17 мая в Казани, затем соперники вернутся в Ярославль.