Генменеджер «Питтсбурга» назвал ключевой момент для Малкина в сезоне НХЛ

Генеральный менеджер и президент «Питтсбург Пингвинз» по хоккейным операциям Кайл Дубас оценил игру российского нападающего Евгения Малкина в НХЛ сезона-2025/2026.

«На мой взгляд, ключевым моментом стало то, что он отлично начал чемпионат. У него появилась новая энергия. В декабре он получил травму, но вернулся после неё в отличной форме. А затем, к сожалению, была дисквалификация — не думаю, что стоит сейчас в это углубляться. Но после неё он снова вернулся с обновлённой энергией», — приводит слова Дубаса Russian Machine Never Breaks.

Срок действующего соглашения 39-летнего форварда рассчитан до конца сезона-2025/2026.