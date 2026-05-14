«Колорадо», отыгравшись с 0-3, победил «Миннесоту» и закрыл серию

В ночь с 13 на 14 мая завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

В составе гостей шайбы забросывали: канадские нападающие Паркер Келли (1+1) и Натан Маккиннон, а также американский форвард Джек Друри. Победную шайбу в овертайме забросил канадский защитник Бретт Кулак, до этого также успевший отметиться ассистом. Также две голевые передачи на счету Брента Бёрнса. Российский форвард Валерий Ничушкин в этой игре очков не набрал.

У гостей дубль оформил американский форвард Ник Фолиньо, также отличился шведский нападающий Маркус Юханссон. Кирилл Капризов оформил голевую передачу, форварды Нико Штурм и Мэтт Болди также дважды ассистировали партнёрам по команде. Российский нападающий «Уайлд» Данила Юров в этом матче запомнился только двухминутным удалением за игру высоко поднятой клюшкой. Другие российские хоккеисты «Миннесоты» Яков Тренин и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились.

Таким образом, «Колорадо» закрыл серию со счётом 4-1.