Колорадо Эвеланш – Миннесота Уайлд, результат матча 14 мая 2026, счет 4:3, плей-офф НХЛ 2025/2026

«Колорадо», отыгравшись с 0-3, победил «Миннесоту» и закрыл серию
В ночь с 13 на 14 мая завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Миннесота Уайлд» и «Колорадо Эвеланш». Встреча проходила на льду «Гранд Казино Арены» в Сент-Поле (США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Болди, Хьюз) – 00:34     0:2 Фолиньо (Штурм, Капризов) – 11:03     0:3 Фолиньо (Штурм, Болди) – 15:56     1:3 Келли (Бёрнс, Кулак) – 31:00     2:3 Друри (Тэйвз, Руа) – 56:27     3:3 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 58:37     4:3 Кулак (Нечас, Келли) – 63:52    

В составе гостей шайбы забросывали: канадские нападающие Паркер Келли (1+1) и Натан Маккиннон, а также американский форвард Джек Друри. Победную шайбу в овертайме забросил канадский защитник Бретт Кулак, до этого также успевший отметиться ассистом. Также две голевые передачи на счету Брента Бёрнса. Российский форвард Валерий Ничушкин в этой игре очков не набрал.

У гостей дубль оформил американский форвард Ник Фолиньо, также отличился шведский нападающий Маркус Юханссон. Кирилл Капризов оформил голевую передачу, форварды Нико Штурм и Мэтт Болди также дважды ассистировали партнёрам по команде. Российский нападающий «Уайлд» Данила Юров в этом матче запомнился только двухминутным удалением за игру высоко поднятой клюшкой. Другие российские хоккеисты «Миннесоты» Яков Тренин и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились.

Таким образом, «Колорадо» закрыл серию со счётом 4-1.

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Топ-события среды: финал Кубка Гагарина, «золотой» матч для «ПСЖ», теннис, НБА и НХЛ
