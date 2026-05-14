Определились два полуфиналиста Кубка Стэнли — 2026

По итогам четвертьфиналов плей-офф Национальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 стали известны два участника полуфиналов турнира.

Ими стали победители конференций по итогам регулярного чемпионата — «Колорадо Эвеланш» на Западе и «Каролина Харрикейнз» на Востоке. «Колорадо» выиграл восемь из девяти матчей текущего розыгрыша Кубка Стэнли («Лос-Анджелес Кингз» — 4-0 и «Миннесоту Уайлд» — 4-1), тогда как «ураганы» победили во всех восьми сыгранных встречах (закрыли серии с «Оттавой Сенаторз» и «Филадельфией Флайерз» со счётом 4-0).

Обе команды ещё ожидают соперников по полуфиналу. На «Эвеланш», в финал Западной конференции, может выйти либо «Вегас Голден Найтс», либо «Анахайм Дакс». Счёт в серии на данный момент 3-2 в пользу коллектива из Парадайса. На выход финал Востока (на «Каролину») претендуют «Баффало Сэйбрз» и «Монреаль Канадиенс». Оба клуба выиграли друг у друга по две встречи, поэтому команды ожидают ещё минимум две очных встречи.

Календарь Кубка Стэнли — 2026
Сетка Кубка Стэнли — 2026
