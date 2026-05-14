Видео шайбы защитника Кулака «Колорадо», которая выбила «Миннесоту» из плей-офф НХЛ

В ночь с 13 на 14 мая завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и«Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. Победную шайбу в дополнительное время забросил канадский защитник Бретт Кулак.

«Колорадо Эвеланш» отыгрался с 0:3. До Кулака отличились канадские нападающие Паркер Келли (1+1) и Натан Маккиннон, а также американский форвард Джек Друри.

Таким образом, «Колорадо» закрыл серию со счётом 4-1. Соперниками «Эвеланш» в полуфинале плей-офф НХЛ станут победители серии между «Вегасом» и «Анахаймом» (счёт 3:2 в пользу «Вегаса»).