Главная Хоккей Новости

Капризов вышел на 2-е место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли. Выше Кирилл не поднимется

Капризов вышел на 2-е место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли. Выше Кирилл не поднимется
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на второе место в списке бомбардиров Кубка Стэнли — 2026. Ранее Капризов набрал одно очко, сделав ассист в проигранном пятом матче второго раунда плей‑офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ). «Уайлд» уступили в серии со счётом 1-4 и покинули плей-офф.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Болди, Хьюз) – 00:34     0:2 Фолиньо (Штурм, Капризов) – 11:03     0:3 Фолиньо (Штурм, Болди) – 15:56     1:3 Келли (Бёрнс, Кулак) – 31:00     2:3 Друри (Тэйвз, Руа) – 56:27     3:3 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 58:37     4:3 Кулак (Нечас, Келли) – 63:52    

Теперь в активе 29‑летнего россиянина 15 (4+11) очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он располагается на втором месте в гонке бомбардиров. Аналогичное количество результативных действий сделал одноклубник Капризова защитник Куинн Хьюз, а также форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел (по 15 очков). Лидирует в данном рейтинге ещё один нападающий коллектива из Парадайса канадец Митчелл Марнер. В его активе 16 (6+10) очков. Марнер и Айкел ещё могут пополнить копилку очков и улучшить свои показатели, так как «Вегас» продолжает участие в Кубке Стэнли и находится в шаге от выхода в полуфинал соревнования.

В минувшем регулярном чемпионате Кирилл провёл 78 игр, в которых отметился 45 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+10».

Сумасшествие в НХЛ! «Колорадо» вытащил матч с 0:3, отправив команду Капризова в отпуск
Сумасшествие в НХЛ! «Колорадо» вытащил матч с 0:3, отправив команду Капризова в отпуск
