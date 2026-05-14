Капризов вышел на 2-е место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли. Выше Кирилл не поднимется

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов вышел на второе место в списке бомбардиров Кубка Стэнли — 2026. Ранее Капризов набрал одно очко, сделав ассист в проигранном пятом матче второго раунда плей‑офф НХЛ с «Колорадо Эвеланш» (3:4 ОТ). «Уайлд» уступили в серии со счётом 1-4 и покинули плей-офф.

Теперь в активе 29‑летнего россиянина 15 (4+11) очков в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Он располагается на втором месте в гонке бомбардиров. Аналогичное количество результативных действий сделал одноклубник Капризова защитник Куинн Хьюз, а также форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел (по 15 очков). Лидирует в данном рейтинге ещё один нападающий коллектива из Парадайса канадец Митчелл Марнер. В его активе 16 (6+10) очков. Марнер и Айкел ещё могут пополнить копилку очков и улучшить свои показатели, так как «Вегас» продолжает участие в Кубке Стэнли и находится в шаге от выхода в полуфинал соревнования.

В минувшем регулярном чемпионате Кирилл провёл 78 игр, в которых отметился 45 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+10».