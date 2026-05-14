Пустозёров высказался о первой победе «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров поделился впечатлениями от второго матча финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (5:1, 1-1).

«Отличные эмоции, здорово, что удалось сегодня победить. В принципе, вся команда сыграла здорово и в обороне, и в атаке, и в большинстве, и в меньшинстве. Все парни сегодня просто красавцы. Возвращаемся домой с хорошим настроением. Нужно продолжать так же работать, тогда всё будет хорошо.

В плей-офф, понятно, всегда важно забивать первым, но игра на этом не заканчивается для любой из команд. Поэтому не принципиально, кто первым открыл счёт, нужно продолжать гнуть свою линию и стараться выигрывать матч», — передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.