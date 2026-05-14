Пустозёров высказался о первой победе «Ак Барса» в финальной серии Кубка Гагарина
Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров поделился впечатлениями от второго матча финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (5:1, 1-1).
Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Карпухин (Барабанов, Галимов) – 07:39 (5x5) 0:2 Миллер (Галимов, Барабанов) – 16:27 (5x5) 0:3 Тодд (Сафонов, Миллер) – 38:08 (5x4) 0:4 Миллер – 50:55 (5x4) 1:4 Иванов (Каюмов, Черепанов) – 54:37 (5x5) 1:5 Миллер – 59:29 (en)
«Отличные эмоции, здорово, что удалось сегодня победить. В принципе, вся команда сыграла здорово и в обороне, и в атаке, и в большинстве, и в меньшинстве. Все парни сегодня просто красавцы. Возвращаемся домой с хорошим настроением. Нужно продолжать так же работать, тогда всё будет хорошо.
В плей-офф, понятно, всегда важно забивать первым, но игра на этом не заканчивается для любой из команд. Поэтому не принципиально, кто первым открыл счёт, нужно продолжать гнуть свою линию и стараться выигрывать матч», — передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
