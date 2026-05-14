«Просто гнев и разочарование». Брок Фэйбер — о вылете «Миннесоты» из Кубка Стэнли

Защитник «Миннесоты Уайлд» Брок Фэйбер прокомментировал поражение в серии Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш».

«Просто гнев и разочарование. Ты целый сезон работаешь ради одного, а оно вот так просто заканчивается», — приводит слова Фэйбера Sportsnet.

В ночь с 13 на 14 мая завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. «Колорадо» победил в серии со счётом 4-1. Соперниками «Эвеланш» в полуфинале плей-офф НХЛ станет победитель серии между «Вегас Голден Найтс» и «Анахайм Дакс» (3-2).