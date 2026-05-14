17 игроков «Колорадо» забросили шайбы за первые девять игр — это 7-й показатель в истории

В ночь с 13 на 14 мая завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и«Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. «Колорадо» стал седьмой командой в истории плей-офф НХЛ, в составе которой 17 разных игроков забросили шайбы за первые девять игр.

До «Эвеланш» подобных показателей добивались «Лос-Анджелес Кингз» в 1988 году, «Калгари Флэймз» в 1988 году, «Монреаль Канадиенс» в 1987 году, «Чикаго Блэкхокс» в 1985 году и «Калгари Флэймз» в 1983 году. Лидером является «Бостон Брюинз», за который отличились 18 разных игроков.

«Колорадо Эвеланш» отыгрался с 0:3 и закрыл серию со счётом 4-1. Соперниками «Эвеланш» в полуфинале плей-офф НХЛ станут победители серии между «Вегасом» и «Анахаймом» (счёт 3:2 в пользу «Вегаса»).