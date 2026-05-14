17 игроков «Колорадо» забросили шайбы за первые девять игр — это 7-й показатель в истории

17 игроков «Колорадо» забросили шайбы за первые девять игр — это 7-й показатель в истории
В ночь с 13 на 14 мая завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и«Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. «Колорадо» стал седьмой командой в истории плей-офф НХЛ, в составе которой 17 разных игроков забросили шайбы за первые девять игр.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Болди, Хьюз) – 00:34     0:2 Фолиньо (Штурм, Капризов) – 11:03     0:3 Фолиньо (Штурм, Болди) – 15:56     1:3 Келли (Бёрнс, Кулак) – 31:00     2:3 Друри (Тэйвз, Руа) – 56:27     3:3 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 58:37     4:3 Кулак (Нечас, Келли) – 63:52    

До «Эвеланш» подобных показателей добивались «Лос-Анджелес Кингз» в 1988 году, «Калгари Флэймз» в 1988 году, «Монреаль Канадиенс» в 1987 году, «Чикаго Блэкхокс» в 1985 году и «Калгари Флэймз» в 1983 году. Лидером является «Бостон Брюинз», за который отличились 18 разных игроков.

«Колорадо Эвеланш» отыгрался с 0:3 и закрыл серию со счётом 4-1. Соперниками «Эвеланш» в полуфинале плей-офф НХЛ станут победители серии между «Вегасом» и «Анахаймом» (счёт 3:2 в пользу «Вегаса»).

Календарь плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НХЛ сезона-2025/2026
«Колорадо», отыгравшись с 0:3, победил «Миннесоту» и закрыл серию
