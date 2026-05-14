Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пустозёров: понимали, что будет много эмоций и стычек — это финал

Пустозёров: понимали, что будет много эмоций и стычек — это финал
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров после крупной победы над «Локомотивом» (5:1, 1-1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 высказался об эмоциях хоккеистов.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Карпухин (Барабанов, Галимов) – 07:39 (5x5)     0:2 Миллер (Галимов, Барабанов) – 16:27 (5x5)     0:3 Тодд (Сафонов, Миллер) – 38:08 (5x4)     0:4 Миллер – 50:55 (5x4)     1:4 Иванов (Каюмов, Черепанов) – 54:37 (5x5)     1:5 Миллер – 59:29 (en)    

«Собрались командой, посмотрели видео, обсудили те моменты, в которых нужно было добавить. Придерживались этого плана, поэтому получилось победить.

Если сравнивать с «Металлургом», то понятно, что это две разные команды, но по стилю игры лучше уточнить у тренерского штаба, тренеры лучше меня ответят на данный вопрос.

Понимали, что будет много эмоций, стычек. Как может быть по-другому? Мы играем против сильной команды, идёт финал. И мы, и соперник выходим на лёд, чтобы победить. В нашей команде все к этому готовы", — передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
«Ничего выходящего за рамки не было». Гатиятулин — об эмоциях в финале Кубка Гагарина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android