Пустозёров: понимали, что будет много эмоций и стычек — это финал

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров после крупной победы над «Локомотивом» (5:1, 1-1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 высказался об эмоциях хоккеистов.

«Собрались командой, посмотрели видео, обсудили те моменты, в которых нужно было добавить. Придерживались этого плана, поэтому получилось победить.

Если сравнивать с «Металлургом», то понятно, что это две разные команды, но по стилю игры лучше уточнить у тренерского штаба, тренеры лучше меня ответят на данный вопрос.

Понимали, что будет много эмоций, стычек. Как может быть по-другому? Мы играем против сильной команды, идёт финал. И мы, и соперник выходим на лёд, чтобы победить. В нашей команде все к этому готовы", — передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.