Пустозёров — о журналистах: вы помогаете освещать хоккей, у нас все открыты к общению

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров после крупной победы над «Локомотивом» (5:1, 1-1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 рассказал про общение с прессой.

Фонбет КХЛ — плей-офф . Финал. 2-й матч
13 мая 2026, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 5
Ак Барс
Казань
0:1 Карпухин (Барабанов, Галимов) – 07:39 (5x5)     0:2 Миллер (Галимов, Барабанов) – 16:27 (5x5)     0:3 Тодд (Сафонов, Миллер) – 38:08 (5x4)     0:4 Миллер – 50:55 (5x4)     1:4 Иванов (Каюмов, Черепанов) – 54:37 (5x5)     1:5 Миллер – 59:29 (en)    

– Пресса проявила большое внимание к финалу, много журналистов в раздевалке. Вас это не напрягает?
– Нет, а почему это должно напрягать? Это ваша работа, вы помогаете освещать хоккей. Пожалуйста, заходите. Все ребята у нас открыты к общению, мы нормально к этому относимся.

— «Локомотив» негативно относится к лишнему вниманию к себе. Что об этом думаете?
— У каждого клуба свой взгляд, свои принципы, но мне не важно, что они думают и как действуют, у нас свой подход, — передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

