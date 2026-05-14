Пустозёров — о журналистах: вы помогаете освещать хоккей, у нас все открыты к общению

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров после крупной победы над «Локомотивом» (5:1, 1-1) во втором матче финальной серии Кубка Гагарина — 2026 рассказал про общение с прессой.

– Пресса проявила большое внимание к финалу, много журналистов в раздевалке. Вас это не напрягает?

– Нет, а почему это должно напрягать? Это ваша работа, вы помогаете освещать хоккей. Пожалуйста, заходите. Все ребята у нас открыты к общению, мы нормально к этому относимся.

— «Локомотив» негативно относится к лишнему вниманию к себе. Что об этом думаете?

— У каждого клуба свой взгляд, свои принципы, но мне не важно, что они думают и как действуют, у нас свой подход, — передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.