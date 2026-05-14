Пустозёров поделился воспоминаниями о финале детского турнира с Гатиятулиным

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозёров поделился воспоминаниями о финале детского турнира с нынешним главным тренером казанского клуба Анваром Гатиятулиным.

– Главный тренер «Ак Барса» перед этой серией вспомнил Всероссийский финал среди команд 2000 года рождения, когда «Трактор» обыграл «Локомотив», а вы оформили дубль. Вспоминали тот матч?
– Сам не вспоминал, но ко мне подошёл Анвар Рафаилович, напомнил про этот момент. Тогда я освежил его в памяти. Да, это был один из самых серьёзных детских турниров. Отличный турнир, было приятно его выиграть. Но это было давно, сейчас нужно концентрироваться на этой серии.

— Вы же тогда играли против Даниила Исаева в том финале?
— Если честно, то я уже не помню.

– Насколько в принципе сложно играть против Исаева? Эксперты неоднократно называли его лучшим вратарём лиги.
– Пусть эксперты оценивают его игру. Понятно, что парень здорово играет, но мы на это не обращаем внимания, — передаёт слова Пустозёрова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

