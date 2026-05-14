Маккиннон забивал в 46% своих матчей Кубка Стэнли — третий показатель в истории НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в пятом матче серии второго раунда с «Миннесотой Уайлд» записал на свой счёт заброшенную шайбу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон забивал в 46,2% (48/104) своих матчей Кубка Стэнли и по данному показателю вышел на третье место в истории НХЛ, сравнявшись с Крейгом Симпсоном (31/67; 46,2%). Второе место в истории занимает Майк Босси (60/129; 46,5%), рекорд принадлежит Марио Лемье (58/107; 54,2%).
В ночь с 13 на 14 мая завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. «Колорадо» победил в серии со счётом 4-1.
- 14 мая 2026
