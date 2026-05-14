Маккиннон забивал в 46% своих матчей Кубка Стэнли — третий показатель в истории НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон в пятом матче серии второго раунда с «Миннесотой Уайлд» записал на свой счёт заброшенную шайбу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Маккиннон забивал в 46,2% (48/104) своих матчей Кубка Стэнли и по данному показателю вышел на третье место в истории НХЛ, сравнявшись с Крейгом Симпсоном (31/67; 46,2%). Второе место в истории занимает Майк Босси (60/129; 46,5%), рекорд принадлежит Марио Лемье (58/107; 54,2%).

В ночь с 13 на 14 мая завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. «Колорадо» победил в серии со счётом 4-1.

НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Болди, Хьюз) – 00:34     0:2 Фолиньо (Штурм, Капризов) – 11:03     0:3 Фолиньо (Штурм, Болди) – 15:56     1:3 Келли (Бёрнс, Кулак) – 31:00     2:3 Друри (Тэйвз, Руа) – 56:27     3:3 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 58:37     4:3 Кулак (Нечас, Келли) – 63:52    
