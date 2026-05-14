Капризов и Хьюз повторили клубный рекорд «Миннесоты» по передачам в Кубке Стэнли
Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и американский защитник Куинн Хьюз повторили клубный рекорд по результативным передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Хоккеисты завершили плей‑офф с 11 передачами. Это повторение клубного рекорда, который Сергей Жолток установил в 2003 году. Об этом сообщает пресс‑служба НХЛ.
Отметим, что Капризов и Хьюз набрали по 15 (4+11) очков и стали лучшими бомбардирами команды в плей‑офф.
В ночь с 13 на 14 мая завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. «Колорадо» победил в серии со счётом 4-1.
НХЛ — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
14 мая 2026, четверг. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 3
ОТ
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Юханссон (Болди, Хьюз) – 00:34 0:2 Фолиньо (Штурм, Капризов) – 11:03 0:3 Фолиньо (Штурм, Болди) – 15:56 1:3 Келли (Бёрнс, Кулак) – 31:00 2:3 Друри (Тэйвз, Руа) – 56:27 3:3 Маккиннон (Нечас, Бёрнс) – 58:37 4:3 Кулак (Нечас, Келли) – 63:52
