Капризов и Хьюз повторили клубный рекорд «Миннесоты» по передачам в Кубке Стэнли

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и американский защитник Куинн Хьюз повторили клубный рекорд по результативным передачам в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Хоккеисты завершили плей‑офф с 11 передачами. Это повторение клубного рекорда, который Сергей Жолток установил в 2003 году. Об этом сообщает пресс‑служба НХЛ.

Отметим, что Капризов и Хьюз набрали по 15 (4+11) очков и стали лучшими бомбардирами команды в плей‑офф.

В ночь с 13 на 14 мая завершился пятый матч 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». Встреча проходила на льду «Болл-Арены» в Денвере (США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3. «Колорадо» победил в серии со счётом 4-1.