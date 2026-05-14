Расписание матчей Кубка Будущего — 2026 в Новосибирске

Сегодня, 14 мая, в Новосибирске стартует международный турнир среди молодёжных и юниорских команд — «Кубок Будущего». Участие в турнире принимают молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).
Расписание матчей Кубка Будущего на 14 мая 2026 года (время московское):
11:30. Беларусь U20 – Сборная СХЛ;
15:30. Россия U20 – Россия U18.
Напомним полное расписание турнира:
15 мая, пятница
14:30* Турнир по хоккею 3х3
16 мая, суббота
9:30 Беларусь U20 – Россия U18
13:30 Россия U20 – СХЛ
17 мая, воскресенье
9:30 Россия U18 – СХЛ
13:30 Россия U20 – Беларусь U20
* — время московское.