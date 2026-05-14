Расписание матчей Кубка Будущего — 2026 в Новосибирске

Сегодня, 14 мая, в Новосибирске стартует международный турнир среди молодёжных и юниорских команд — «Кубок Будущего». Участие в турнире принимают молодёжная и юниорская сборные России, молодёжная сборная Беларуси, а также сборная Студенческой хоккейной лиги (СХЛ).

Расписание матчей Кубка Будущего на 14 мая 2026 года (время московское):

11:30. Беларусь U20 – Сборная СХЛ;

15:30. Россия U20 – Россия U18.

Напомним полное расписание турнира:

15 мая, пятница

14:30* Турнир по хоккею 3х3

16 мая, суббота

9:30 Беларусь U20 – Россия U18

13:30 Россия U20 – СХЛ

17 мая, воскресенье

9:30 Россия U18 – СХЛ

13:30 Россия U20 – Беларусь U20

* — время московское.